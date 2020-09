50’000 Franken Schaden : Zwei Autos landen bei Unfall in Wiesenbord – mehrere Verletzte

In Mörschwil SG drehte sich am Samstagabend ein Auto um die eigene Achse und prallte darauf in ein anderes Auto. Beide Fahrzeuge gerieten in der Folge in ein Wiesenbord. Insgesamt fünf Personen mussten ins Spital.