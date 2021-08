Fall Timanowskaja : Zwei belarussische Trainer müssen Olympisches Dorf verlassen

Das IOC hat zwei Trainern im Zusammenhang mit dem Fall um die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja die Akkreditierung entzogen.

Am Abend des 4. August 2021 landete die polnische Fluggesellschaft LOT mit der 24-jährigen Kristina Timanowskaja an Bord in Warschau.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat zwei belarussischen Trainern wegen des Falls Timanowskaja die Akkreditierung entzogen und sie aufgefordert, das Olympische Dorf in Tokio zu verlassen. Die Entscheidung sei «im Interesse des Wohlergehens der belarussischen Athleten, die sich noch in Tokio befinden» gefallen, erklärte das IOC am Freitag auf Twitter. Die belarussische Olympionikin Kristina Timanowskaja sollte nach eigenen Angaben gegen ihren Willen zurück nach Minsk gebracht werden, weil sie in Japan Kritik an Sportfunktionären ihres Landes geübt hatte.