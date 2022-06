Grindelwald BE : 2 Bergsteiger stürzen 100 Meter in den Tod

Am Dienstagmittag sind bei einer Suchaktion in Grindelwald zwei Bergsteiger leblos aufgefunden worden. Die beiden sind beim Aufstieg aufs Scheideggwetterhorn aus noch ungeklärten Gründen abgestürzt.

Im Rahmen einer Suchaktion sind am Dienstagmittag beim Scheideggwetterhorn in Grindelwald zwei Bergsteiger leblos aufgefunden worden.

Am Dienstagmorgen wurde der Kantonspolizei Bern ein Mann als vermisst gemeldet. Dieser war zuvor in Grindelwald – zusammen mit einem anderen Mann – zu einer alpinen Klettertour aufgebrochen.

Suchaktion endet mit trauriger Gewissheit

Am Dienstagmittag wurden die beiden Bergsteiger schliesslich leblos im Gebirge aufgefunden. «Aktuellen Erkenntnissen zufolge waren die zwei Männer von der Grossen Scheidegg zu einer alpinen Klettertour auf der Route am Westpfeiler aufgebrochen. Beim Aufstieg zum Scheideggwetterhorn stürzten die beiden Bergsteiger aus noch zu klärenden Gründen mehrere Hundert Meter in die Tiefe», informiert die Polizei.