Zwei betrunkene Schweizer stürzen in Pians 5 Meter in die Tiefe

Zwei 24 und 26 Jahre alte Schweizer waren an Freitagnacht auf dem Weg nach Ischgl. Doch anstelle einer Partynacht im österreichischen Skiort landeten die beiden in einem Spital, wie die örtliche Polizei mitteilt.



Auf Höhe der Pianner Höhe in Pians mussten die beiden jungen Männer laut Polizeiangaben gegen 22.25 Uhr ihre kleine Notdurft verrichten. Dabei hielten sie sich aufgrund ihrer Alkoholisierung an einem Verkehrszeichen fest, das jedoch nachgab und über eine Böschung stürzte. Die beiden Männer rutschten über die schneebedeckte Böschung und fielen schliesslich von einer rund fünf Meter hohen Mauer auf die darunter liegende B 188, wo sie mit Verletzungen unbestimmten Grades liegenblieben. Sie mussten von der Rettung in das Krankenhaus St. Vinzenz Zams eingeliefert werden.