M4 gegen M3: Zwei BMW-Helden ihrer Zeit zum Gipfeltreffen

Es ist lange her, seit letztmals ein BMW die Buchstabenkombination CSL am Heck trug. 2003 war es, Markenfans erinnern sich immer noch gut an den M3 CSL der Baureihe E46. Damals schöpfte das Coupé 360 PS aus 3,2 Liter Hubraum und stand damit an der Spitze von BMWs Mittelklasse-Reihe, dem 3er. Schon damals ein Genuss für jeden mit Benzin im Blut war die Soundkulisse, wenn der Motor sich der Höchstdrehzahl von 8000 u/min näherte. Inzwischen sind fast 20 Jahre vergangen, der Held der Nullerjahre bekommt schon bald den Status eines Youngtimers.