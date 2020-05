Aktualisiert 10.05.2020 15:33

Basel

Zwei Brände innert weniger Stunden – vier Personen im Spital

Am Sonntagmorgen ereigneten sich in Basel gleich zwei Brände. Mehrere Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in die Notaufnahme.

von Oliver Braams

1 / 4 Am Sonntagmorgen ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus an der Reinacherstrasse in Basel ein Brandfall. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte, wurde niemand verletzt. Leserreporter/Tanja Sommer Die Berufsfeuerwehr und die Polizei trafen kurze Zeit später am Ort des Geschehens ein und mussten mehrere Bewohner evakuieren. Leserreporter/Tanja Sommer Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand von Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. google

Am Sonntag ereigneten sich in Basel gleich zwei Brände, in deren Folge Personen dem Risiko einer Rauchvergiftung ausgesetzt waren. Am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr entwickelte sich in einem Mehrfamilienhaus an der Reinacherstrasse im Gundeldingerquartier ein Brandfall. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte, wurde niemand verletzt. Vier Bewohner mussten jedoch wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch abgeklärt werden.

Anwohner hätten bei den Rettungsdiensten eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss gemeldet. Die Berufsfeuerwehr und die Polizei trafen kurze Zeit später am Ort des Geschehens ein und mussten mehrere Bewohner evakuieren. Die 20 Minuten-Leserin Tanja Sommer wurde durch die Feuerwehrsirenen geweckt: «Als ich nachschaute, sah ich, dass es zwei Häuser nebenan extrem rauchte,» so die Leserreporterin auf Anfrage von 20 Minuten.

Einige Bewohner hätten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Strasse befunden. «Die Feuerwehrleute im Erdgeschoss hatten den Brand ziemlich schnell unter Kontrolle. Zwei Kollegen sind gleichzeitig mit einem Lift hochgefahren und evakuierten eine Frau aus dem vierten Stock», schildert Sommer. Die beiden Feuerwehrleute hätten abschliessend noch das Dach der Liegenschaft auf Schäden untersucht.

Gemäss der Staatsanwaltschaft konnten die Mieter nach dem Brand wieder in das Haus zurückkehren. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand von Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt sucht Zeugen.

Mutter und Tochter auf Notfallstation

Bereits in der Nacht auf Sonntag, um 3.45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Ryffstrasse im Basler St. Johann-Quartier zu einem Brandfall, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine 47-jährige Frau und deren 12-jährige Tochter mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in die Notfallstation des Universitätsspitals, beziehungsweise des Universitäts-Kinderspitals eingewiesen werden.

Ein Anwohner alarmierte die Rettungsdienste wegen starker Rauchentwicklung im zweiten Stock der Liegenschaft. Kurze Zeit später waren Polizei und Feuerwehr vor Ort und konnten den Brand in der Küche rasch löschen. Die Liegenschaft musste zwar nicht evakuiert werden, die Ryffstrasse war dennoch vorübergehend gesperrt.

Die genaue Brandursache ist laut der Medienmitteilung Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft.