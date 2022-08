Nottingham Forest: Zwei Champions-League-Titel – so speziell ist Freulers neuer Club

Nach 23 Jahren ist Nottingham Forest zurück in der Premier League – und rüstet mächtig auf. 20 Minuten erklärt, weshalb der neue Club von Nati-Star Remo Freuler (30) zu den wichtigsten in Englands Fussballgeschichte gehört.

1 / 12 Am Sonntag lief Remo Freuler erstmals für Nottingham Forest in der Premier League auf. IMAGO/Focus Images Remo Freuler im Duell mit Tottenhams Richarlison. REUTERS Gegen die überlegenen Spurs gab es eine 0:2-Niederlage. AFP

Darum gehts Nach 23 Jahren ist der englische Traditionsclub Nottingham Forest zurück in der Premier League.

Nach dem Wiederaufstieg steigen im City Ground Stadion auch die Erwartungen.

20 Minuten stellt dir den neuen Arbeitgeber von Nati-Star Remo Freuler im Detail vor.

Die Transferliste von Nottingham Forest liest sich, als hätte man im Videospiel Fifa einen Cheat-Code eingesetzt: 17 Festverpflichtungen hat der Premier-League-Aufsteiger bislang diesen Sommer getätigt – und sich diese über 150 Millionen Franken kosten lassen. Mehr als etwa Real Madrid oder die Bayern. Das alles, damit nach der langersehnten Rückkehr ins Oberhaus sportlich ja nichts schiefläuft. Schliesslich ist Forest nicht irgendein Club. 20 Minuten zeigt auf, was den Verein aus den East Midlands so besonders macht.

Die immense Geschichte

Gegründet 1865 gehört Nottingham zu den ältesten Fussballvereinen der Welt. In England ist gar nur ein Liga-Club, also Vertreter in einer der obersten vier Profi-Spielklassen, noch älter: Stoke City, gegründet 1863. Quasi als Nebenprodukt der industriellen Revolution ist in jenen Jahren in den rasch wachsenden urbanen Ballungszentren rund um Manchester, Birmingham, Sheffield und Nottingham Freizeit als neues Konzept entstanden. Fussball etablierte sich dabei schnell als populäre Beschäftigung – und mit ihm sind neue Clubs am Laufmeter ins Leben gerufen worden.

Als einer der Pioniervereine hat Forest wesentlich zur Entwicklung des modernen Spiels beigetragen: So sind beispielsweise die Querlatte, das Tornetz, Schienbeinschoner oder auch die Schiedsrichter-Pfeife Innovationen, die von dem Club aus Nottingham beigetragen worden sind. Fun Fact: Ein Satz ihrer Trikots im «Garibaldi»-Rot wurde 1886 nach London gesandt – mit demjenigen dann ein Verein gegründet wurde, der später den Namen Arsenal erhielt. Selbes passierte mit Nottinghams Nachbarclub Notts County, dessen schwarz-weiss-gestreiften Leibchen von Juventus Turin imitiert wurden.

Die vergangenen Erfolge

Das Stadion von Notts County ist nur gerade 300 Meter von Forests City Ground (30’445 Plätze) entfernt. Und obwohl der Club drei Jahre älter ist, ist Forest der glamouröse Verein aus Nottingham: 1978 wurde man Meister. Zwei FA Cups sind ebenfalls im Trophäenschrank, genauso wie vier Ligacups. Den grössten Erfolg feierten die «Foresters» aber auf internationaler Bühne: 1979 und 1980 holte das Team unter dem legendären Trainer Brian Clough zwei Mal den Europapokal der Landesmeister – den Vorgänger-Wettbewerb der Champions League.

Henkelpott: 1979 gewann Nottingham Forest den ersten von zwei Europapokalen der Landesmeister in Folge. Nach einem 1:0-Sieg gegen Malmö startete im Münchner Olympiastadion die grosse Party. imago images/Sportfoto Rudel

Es ist bisher keinem anderen englischen Verein gelungen, einen europäischen Titel zu verteidigen. Und kein anderer ist seither so fest mit Forests Geschichte verbunden wie der 2004 verstorbene Clough, der das Team 1975 im Mittelfeld der zweiten Spielkasse übernommen und zu europäischem Ruhm geführt hatte. Übrigens: Die Bezeichnung «Forest» (englisch für Wald) und der berühmte Baum im Wappen steht für die Nähe des Stadions zum Sharewood-Wald, wo die Legende von Robin Hood beheimatet ist. Die Welle unterhalb der Baumes steht für den Fluss Trent, der unmittelbar neben dem City Ground durchfliesst.

Der Fluch mit dem Wiederaufstieg

Der Wasserstand der Trent dürfte im Frühling 1999 wegen der Tränen der als speziell passioniert bekannten Fans um einige Zentimeter angestiegen sein. Denn der Abstieg in die Zweitklassigkeit endete die gloriose Club-Ära ein für alle Mal. Und es war nicht etwa der Dieb Robin Hood, sondern riskante Finanzkonstrukte um den Club, die in den folgenden zwei Jahrzehnten Forest immer wieder an den Rand der Insolvenz trieben. So oder so: 1999 begannen «23 years of hurt», 23 Jahre voller Schmerz.

Eine ganze Generation von Fans wuchs auf, die ihren NFFC bis diesen Sommer noch gar nie erstklassig erlebt hat. Denn der sportliche Wiederaufstieg gestaltete sich als extrem kompliziertes Unterfangen. Nicht weniger als 28, teils hochdekorierte Trainer wurden bei der Mission verschleisst, ehe Steve Cooper das zwischenzeitlich als verflucht gegoltene Ziel erreichen konnte. Kein Wunder, geniesst der 42-jährige Waliser und Trainer der englischen U-17-Weltmeister um Phil Foden und Jadon Sancho im Jahr 2017 Legenden-Status.

1 / 3 Im Mai 2022 schaffte Forest endlich den Wiederaufstieg ins englische Oberhaus. IMAGO/PA Images Die Feierlichkeiten in Nottingham waren entsprechend ausgelassen. IMAGO/PA Images Erfolgscoach Steve Cooper lässt sich feiern. IMAGO/PA Images

Der Besitzer aus Griechenland

Möglich gemacht hat diesen Erfolg auch Besitzer Evangelos Marinakis. Der griechische Reederei-Erbe und Milliardär hat den maroden Club 2017 gekauft. Verwöhnt vom Erfolg seines zweiten Vereins, dem griechischen Topclub Olympiakos aus seiner Heimatstadt Piräus, steckte Marinakis hohe Ziele: Innert fünf Jahren sollte Forest wieder europäisch spielen und das Stadion saniert werden. Beides wurde bisher nicht erreicht.



Aber immerhin: Mit den Millionen des hoch emotionalen 55-Jährigen und der erfolgreichen Ernennung von Trainer Cooper ist der Verein nun auf dem Weg zurück an die Spitze. Die Verpflichtung von Spielern wie Morgan Gibbs-White (für 30 Millionen Franken von Wolverhampton), Taiwo Awoniyi (20 Millionen, Union Berlin), Emmanuel Dennis (15 Millionen, Brügge), Jesse Lingard (ablösefrei von ManUnited) oder eben auch Remo Freuler (zehn Millionen, Atalanta) untermauern Ansprüche, die über das Minimalziel Ligaerhalt hinausgehen.

Er ist laut, eigenwillig und bisher erfolgreich: Nottingham-Besitzer Evangelos Marinakis aus Griechenland. IMAGO/PA Images

Die DNA

In der Verbindung mit einem Grundstamm von talentieren Eigengewächsen, die traditionell aus der Forest-Akademie hervorgehen, könnte Cooper so eine ziemlich konkurrenzfähige Truppe aufbauen. Während schon Stars wie Shaun Wright-Phillips, Michael Dawson, Jermaine Jenas, Wes Morgan oder Matty Cash von Nottingham aus den Sprung in die Fussball-Elite geschafft haben, sorgen heute Captain Joe Worrall oder Brennan Johnson dafür, dass die Forest-DNA im neu zusammengewürfelten Team vertreten ist.

Schafft die Mannschaft den Ligaerhalt, werden die Söhne des Clubs auch eher am Ufer der Trent bleiben. Nach vier Punkten aus den ersten drei Spielen ist man diesbezüglich schon einmal auf Kurs. Zudem dürften noch weitere namhafte Transfers folgen. So soll auch der Frankfurt-Schweizer Djibril Sow ein Wunschkandidat sein. Leisten könnten ihn sich die «Tricky Trees» wohl ohne Probleme. Auch ohne Cheat-Code.