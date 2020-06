Zwei Coiffeure stecken trotz Corona-Infektion weder Kunden noch Kollegen an

Die Heinsberg-Studie

Es ist die erste Untersuchung ihrer Art: Mit der Heinsberg-Studie wurde erstmals ein Ausbruch in einem Coronavirus-Hotspot detailliert untersucht. Die Daten von rund 1000 Personen sind in die Studie mit eingeflossen. Sie liefert Einblicke in die Dunkelziffer, die Gefährlichkeit des Virus und das Ansteckungsrisiko in Haushalten. Eine Erkenntnis war etwa, dass Personen, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind, unter einem mehrtägigen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns leiden.