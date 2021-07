Anschlag in Haiti : Zwei der mutmasslichen Mörder von Präsident Moïse sind US-Staatsbürger

Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten haben die Behörden sechs Personen in Haft genommen. Unter ihnen sollen auch zwei US-Bürger sein.

Nach dem Mordanschlag auf den haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse seien sechs mutmassliche Täter festgenommen und fünf Fahrzeuge beschlagnahmt worden, erklärte Polizeichef Léon Charles am Donnerstag im Fernsehen. Zuvor hatte die Polizei bereits mitgeteilt, vier weitere Verdächtige seien getötet worden. Die mutmasslichen Attentäter seien von Einsatzkräften in zwei Häusern in der Hauptstadt Port-au-Prince eingekreist worden, sagte die UN-Sonderbeauftragte für Haiti, Helen La Lime, in einer Online-Pressekonferenz der Vereinten Nationen.