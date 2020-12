Das Alterszentrum Rosengarten in Laufen hat zehn Bewohner an Covid-19 verloren. Kein Einzelfall: Der Blick auf die Todesfall-Statistik zeigt, weshalb es notwendig ist, dass Bewohner von Pflegeheimen rasch geimpft werden.

Das Beispiel des Alterszentrums Rosengarten in Laufen BL zeigt, dass sich das Virus, ist es mal angekommen, in solchen Institutionen kaum stoppen lässt.

So haben sich im Alterszentrum Rosengarten in Laufen BL bisher 50 Bewohner mit dem Virus angesteckt. Zehn davon sind daran verstorben.

Am Montag haben in beiden Basel mobile Teams ihre Arbeit aufgenommen, die Bewohnende von Alters- und Pflegeheimen vor Ort impfen. Da sich hier besonders viele Risikopatienten auf wenig Raum befinden, kann dies schnell verheerende Folgen haben, sollte es zu einer Infektion mit dem Virus kommen. So sind im Alterszentrum Rosengarten in Laufen BL bereits zehn Bewohner am Coronavirus gestorben, wie die «bz» am Montag berichtet.

Erstmals im Heim ausgebrochen ist das Virus vor einem Monat auf der Wohngruppe für Demenzkranke. «Da die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Wohngruppe an Demenz erkrankt sind, war es schwierig, das Virus einzudämmen, da sie die notwendigen Abstandsregeln und Hygienemassnahmen nicht verstehen können», heisst es in einem Brief, den der Heimleiter Michael Rosenberg an die Bewohner und deren Angehörige schrieb.

Wie Rosenberg gegenüber der Zeitung ausführt, ist das Virus während der ersten zwei Wochen nach der ersten Infektion auf der Wohngruppe für Demenzkranke geblieben, danach habe es sich jedoch auch auf weiteren Wohngruppen verbreitet.

Mehrheit der regionalen Corona-Toten lebte im Altersheim

Laut Rosenberg haben sich im Alterszentrum rund 50 Bewohner und 30 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert, wobei zehn Bewohner daran verstorben sind. Dass Alters- und Pflegeheime besonders von dem Virus betroffen sind, zeigt sich auch in einer Analyse der Daten der Personen, die bisher an Covid-19 verstorben sind. Im Baselbiet lebten 102 der insgesamt 148 Verstorbenen in einem Alters- oder Pflegeheim. Im Kanton Basel-Stadt waren es hingegen nur 51 der 138 Verstorbenen.