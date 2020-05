Häufigstes Corona-Symptom

Zwei Drittel riechen und schmecken nichts mehr

Eine international durchgeführte Studie zeigt, dass der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns das häufigste Corona-Symptom sein könnte – noch vor Husten oder Fieber.

Eine Probandin im Riech- und Schmecktest am Dresdner "Zentrum fuer Riechen und Schmecken.» (AP Photo /Matthias Rietschel)

Husten, Fieber oder Halsweh: Das sind die drei Symptome, die Ärzte hauptsächlich als Indiz für eine Corona-Erkrankung anführen. So informierten das BAG und auch die WHO. Nicht mehr riechen oder nicht mehr schmecken zu können, wird allenfalls als mögliches Symptom aufgelistet.

Nun zeigt eine Studie, dass der Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns das zuverlässigere Indiz für eine Erkrankung sein könnte als gedacht. Von fast 6500 positiv getesteten Corona-Patienten in Grossbritannien gaben über knapp zwei Drittel an, als Folge ihrer Erkrankung eine Beeinträchtigung des Geruchs- oder Geschmackssinns verspürt zu haben. In einer Testgruppe von Teilnehmern ohne Corona-Erkrankung war das nur bei rund jedem Fünften der Fall.