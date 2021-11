Abstimmungsumfrage – Zwei Drittel sind für das Covid-Gesetz – Gegner hoffen auf Protest-Wähler

Die Nervosität des Ja-Lagers rührt daher, dass derzeit eine gewisse Unsicherheit bei der tatsächlichen Höhe der Zustimmung am Abstimmungssonntag in zwei Wochen besteht. So lehnen Personen, die unregelmässig an die Urne gehen, das Gesetz deutlich häufiger ab. Entscheidend wird laut den Politologen darum sein, in welchem Ausmass die beiden Lager die regelmässigen und die selten Abstimmungsteilnehmenden am 28. November mobilisieren können.