Drohungen gegen Politiker – Zwei Drittel sorgen sich wegen Spaltung der Gesellschaft

FDP-Nationalrätin Doris Fiala macht es so: Nach einer kontroversen Debatte, etwa am Sonntagabend auf «Tele Züri», öffnet sie zwei Wochen lang keine Twitter- und Facebook-Seiten. «Ich versuche normalerweise, nicht zu provozieren. Doch während der Corona-Pandemie, etwa betreffend Impfthematik, provoziert jeder Standpunkt, ganz egal, welcher.»

Man könne vielleicht sagen, dass die Leute mit solchen Botschaften Dampf ablassen. «Doch sie stacheln sich auch gegenseitig an. Das ist gefährlich. Menschen empfinden bei gewissen Themen Ohnmacht und Wut, und werden extrem grob, weil sie nicht anders damit umgehen können.»

«Perfid, Familienmitglieder zu bedrohen»

SP-Nationalrat Cédric Wermuth bekommt normalerweise etwa eine Morddrohung pro Jahr. Doch seit Ausbruch der Pandemie hat sich dieser Rhythmus vervielfacht. Jetzt bekomme er alle paar Monate Drohungen, die er ernst nehmen müsse, sagt Wermuth. Eine Zeitlang sei er mehrmals pro Woche bedroht und beleidigt worden. «Besonders perfid ist es, wenn Mitglieder meiner Familie bedroht werden.» Es heisst dann etwa: «Ich weiss, wo die Person X zur Schule geht oder arbeitet.» Mehr will Wermuth nicht sagen. «Die Behörden bitten darum, aus ermittlungstaktischen beziehungsweise Präventions-Gründen keine Details bekanntzugeben.»

Mittlerweile wisse er: «Wenn SVP-Exponenten oder Journalisten mich angreifen, wird die ganze Facebook-Horde wieder mobilisiert und ich habe am nächsten Tag eine Reihe von üblen Beleidigungen und Drohungen im Briefkasten, in denen das Wording aus der Kritik eins zu eins übernommen wird. Die Absender seien auffällig oft ältere Herren, sagt Wermuth.

Meldungen mehr als verdreifacht

Es gab allerdings auch schon solche Spitzen: Während der Flüchtlingsjahre 2015 und 2016 stieg die Zahl auf über 1000 pro Jahr. Auch 2021 dürfte es in diese Richtung gehen. Zahlen für das laufende Jahr liegen jedoch noch nicht vor. Was man beim Fedpol aber feststellt: Jedes Mal, wenn wieder neue Massnahmen angekündigt werden oder wenn es an die Umsetzung geht, hat das Auswirkungen auf die Zahl und Intensität von Drohungsmeldungen.