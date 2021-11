Stromausfall in Kerzers FR – «Zwei Drittel von Kerzers hatten keinen Strom mehr»

Am frühen Freitagmorgen fiel der Strom in Kerzers aus.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Kerzers mussten am Freitagmorgen zu alternativen Lichtquellen greifen: Zwischen halb vier und vier Uhr morgens fiel in «halb Kerzers» der Strom aus, wie eine Anwohnerin zu 20 Minuten sagt. Gemerkt habe sie es, weil die Strassenlaternen nicht mehr leuchteten. «Die Sicherungen im Haus waren aber noch drinnen. Zwei Drittel von Kerzers hatten keinen Strom mehr», so die Anwohnerin. Auch am Bahnhof gab es keinen Strom, wie ein User auf Facebook postet.