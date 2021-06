ETH-Studie - Zwei Drittel wollen Bürgerdienst für alle statt Armee nur für Männer

Corona beschäftigte die Jugend

In ihrer Befragung wollten die Forscher auch herausfinden, welche Lebensbereiche durch die Corona-Pandemie am stärksten beeinträchtigt wurden. 74 Prozent gaben an, das eigene Freizeitverhalten sei am stärksten eingeschränkt worden. Eine grosse Mehrheit von 70 Prozent der Befragten berichtet, dass sie durch die Pandemie im Umgang mit ihren besten Kolleginnen und Kollegen betroffen waren. Daneben zeigte sich ein deutlicher Generationenkonflikt: Junge Erwachsene gaben deutlich öfter an, dass die Pandemie ihr Arbeitsleben stark betroffen habe. Ein Drittel der 18 – 29-Jährigen berichtet auch von einer psychischen Betroffenheit. Damit sind die jungen Erwachsenen häufiger als die anderen beiden Altersgruppen von psychischen Belastungen durch die Pandemie betroffen.