Umfrage - Zwei Drittel wollen die «Ehe für alle»

Deshalb kommt die Vorlage am 26. September an die Urne.

Laut der Umfrage geben vier Wochen vor der Abstimmung 66 Prozent der Stimmberechtigten an, ein Ja oder eher Ja in die Urne zu legen. 33 Prozent sind dagegen. Die Meinungen scheinen gemacht: Nur noch ein Prozent der Befragten sind noch unentschlossen.

73 Prozent der Frauen sagen Ja

Von Känel hofft nicht nur auf ein Ja am 26. September, sondern erwartet ein «starkes Signal»: «Ein grosser Ja-Anteil würde die soziale Akzeptanz der LGBTIQ-Bewegung, die Institution Ehe und das Wohlbefinden aller stärken.» Sie ist überzeugt: «Die Zeit ist reif». Dies spüre sie bei Auftritten in bürgerlichen Kreisen. Die 20-Minuten-Umfrage zeigt hier: Nur bei Wählerinnen und Wählern der SVP fällt die Vorlage durch. Bei der Mitte-Partei etwa sagen 61 Prozent Ja.

Frischknecht zeigt sich ernüchtert, dass die Argumente des Komitees in den Medien und der Öffentlichkeit nicht durchdringen. Kaum ein Journalist sei an der Pressekonferenz am Montag erschienen. Deshalb lieferte das Nein-Komitee seine «wissenschaftliche Evidenz» für ihr wichtigstes Argument, die Samenspende für lesbische Paare schade dem Kindswohl, per Mail nach. Bei der 20-Minuten-Umfrage ist dieses Argument bei den Gegnerinnen und Gegnern das Zweitwichtigste.