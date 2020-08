Doch keine Immunität? Zwei Corona-Patienten in Europa erneut mit Virus infiziert

Nachdem sich in Hongkong ein Mann zwei Mal mit dem Coronavirus infiziert hat, wurden nun auch in Belgien und den Niederlanden zwei Fälle bekannt, wo sich ehemalige Patienten erneut angesteckt haben.

Nach einem Fall in Hongkong werden nun auch in Europa bei zwei ehemaligen Corona-Patienten erneute Infektionen gemeldet. Es handelt sich um eine Frau in Belgien, die sich erstmals im März ansteckte und dann wieder im Juni und eine ältere Person in den Niederlanden mit einem geschwächten Immunsystem, wie der niederländische Rundfunksender NOS am Dienstag unter Verweis auf die Aussagen von Virologen berichtete.