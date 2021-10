Champéry VS – Zwei Ehepaare wandern im Wallis – Frau stürzt Abhang hinunter und stirbt

Am Sonntagnachmittag kam es im Kanton Wallis zu einem tödlichen Unfall. Laut Angaben der Kantonspolizei stürzte eine 66-jährige Frau auf einer Wanderung mehrere Meter einen Abhang hinunter und starb. Der Vorfall ereignete sich in einer Gruppe von vier Personen, zwei Ehepaare waren zusammen am Wandern. Trotz eines Einsatzes der Rettungskräfte starb die Walliserin noch an der Unfallstelle.