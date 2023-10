Zwei Einbruchdiebstähle in Roggwil und Wynau

An dieser Migrolino-Filiale in Roggwil BE brachen heute Nacht noch unbekannte Personen ein.

Kurz darauf wurde in ein Hotel an der Bernstrasse in Wynau BE eingebrochen.

In der Nacht auf den 20. Oktober 2023 um kurz vor ein Uhr morgens erhielt die Kantonspolizei Bern eine Meldung über einen Einbruchdiebstahl in eine Migrolino-Filiale an der Bahnhofstrasse in Roggwil BE. Ein Spezialteam für Einbruchspuren untersuchte die Filiale daraufhin.