Fast 4 Milliarden potenzielle Kunden

Ob Mister Loo schon bald von einem asiatischen Geschäftemacher kopiert wird? Darauf angesprochen, geben sich die beiden Firmengründer unbekümmert. «Damit müssen wir rechnen», sagt Wanner. Aber der asiatische Markt sei mit 3,9 Milliarden potenziellen Kunden genug gross für einen weiteren Player im WC-Business. Ausserdem verweist Wanner auf die eigenen Stärken. «Das Toilettengeschäft hört sich zwar einfach an. Aber wir haben die Prozesse institutionalisiert und verschiedenste Technologien und Software-Applikationen in unsere Anlagen integriert, die die Abläufe steuern und aufzeichnen», so Wanner. So sehen sie in Echtzeit vom Büro aus, an welchem Toilettenstandort wie viele Kunden sind oder wie viel Toilettenpapier und Seife noch vorhanden sind.