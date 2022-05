Lohn-Ammannsegg BE: Zwei Explosionen – Täter sprengen Geldautomat und fliehen mit Beute

Zwei Explosionen weckten die Bewohnerinnen und Bewohner von Lohn-Ammannsegg in der Nacht auf Mittwoch schlagartig. Um 2.45 Uhr ging der Alarm in der Landi los. Mehrere Personen kontaktierten sofort die Kantonspolizeien Bern und Solothurn mit der Meldung, in der Nähe des Bahnhofs sei etwas explodiert und in der Folge seien mehrere Personen geflüchtet.