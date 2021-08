Hoher Sachschaden - Zwei Fahrzeuge brennen in Winterthur komplett aus

Am Dienstagmittag brach in einem parkierten Lieferwagen ein Feuer aus.

Am Dienstag k urz nach 11 . 30 Uhr ging die Meldung ein, dass an der Dättnauerstrasse in W i nterthur i n einem Lieferwagen ein Feuer ausgebrochen sei. Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, e r folgte wenig später eine weitere Meldung, dass ein nebenan abgestelltes Fahrzeug ebenfalls Feuer gefangen habe. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten zwei Fahrzeuge in Vollbrand antreffen. Ein weiteres Auto drohte ebenfalls, in Brand zu geraten.