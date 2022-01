«Ähnliche» Fälle – Zwei Fahrzeuge und eine Laube abgebrannt – Polizei sucht Zeugen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort befand sich der Lieferwagen in Vollbrand. Diese konnten den brennenden Lieferwagen rasch löschen. Es wurden keine Personen verletzt; am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Vergangenen Sonntag, kurz vor 20 Uhr, geriet ein parkierter Lieferwagen an der Hauptstrasse in Ziefen BL in Brand. Personen wurden nicht verletzt; am Fahrzeug entstand Totalschaden, so die Polizei Basel-Landschaft am Montag.