Freudwil ZH: Wohnhaus steht in Vollbrand

In der Nacht auf Sonntag stand ein Wohnhaus in Freudwil in Vollbrand.

Am Sonntag gegen ein Uhr meldeten Anwohner der Notrufzentrale von Schutz & Rettung Zürich den Brand eines Wohnhauses im Dorfkern von Freudwil in der Zürcher Gemeinde Uster. Beim Eintreffen der Stützpunkt Feuerwehr Uster stand das Gebäude, das aus zwei Wohneinheiten und einem Ökonomieteil besteht, in Vollbrand.



Die beiden betroffenen Familien konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Am Rande des Einsatzes atmete eine Anwohnerin Rauchgase ein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Sie musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie mit weiteren leichten Verletzungen in Spitalpflege gebracht werden. Die betroffene Liegenschaft sei aktuell nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Familien hätten privat untergebracht werden können.