Gemeindepräsident von Bitsch: «Zwei Familien wohnen permanent im betroffenen Gebiet»

Der Waldbrand oberhalb von Bitsch ist am Montag kurz vor 17 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpft seither die Flammen, die sich stark ausbreiten. Die Kantonspolizei Wallis teilt mit, dass sich Personen, die sich im Weiler Oberried aufhalten, an den Sammelpunkt ins Gemeindehaus Ried-Mörel begeben sollen. Ausserdem sollen Fenster und Türen der Häuser geschlossen werden.



«Die betroffenen Personen versammeln sich in einer Turnhalle», sagt Edgar Kuonen, Gemeindepräsident von Bitsch, gegenüber 20 Minuten. Solche Evakuationen würden vom Führungsstab der Gemeinde geübt. «In der Turnhalle bekommen die Menschen zu essen und zu trinken und werden laufend informiert.» Es gebe zwei Familien, die permanent im betroffenen Gebiet wohnen. Man könne sich die Gegend als eine Art Maiensäss vorstellen, so Kuonen, der davon ausgeht, dass die beiden Familien bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, während die anderen Betroffenen an ihren Erstwohnsitz zurückkehren werden.