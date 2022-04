Russland und Spanien : Zwei fast identische Todesfälle von Oligarchen-Familien geben Rätsel auf

Die beiden Oligarchen Vladislav Avayev und Sergey Protosenya sollen ihre Familien getötet und sich anschliessend das Leben genommen haben. Die beiden fast identischen Fälle nähren Spekulationen, dass der Kreml hinter dem Tod der Oligarchen-Familien stecken könnte.

Russland-Präsident Putin hatte in seiner Wutrede im März gegen Oligarchen im Ausland gewettert.

Der Tod zweier Oligarchen-Familien innerhalb eines Tages sorgt für Aufsehen. Am Montag wurde der Gazprombank-Vizechef Vladislav Avayev in seiner Luxuswohnung in Moskau tot aufgefunden. Der 51-jährige ehemalige Kreml-Mitarbeiter soll seine Frau und seine 13-jährige Tochter getötet und anschliessend Suizid begangen haben. Weil die 26-jährige Tochter Anastasia die Familie nicht erreicht hatte, schlug sie Alarm. Daraufhin wurden die Leichen entdeckt.