Mehr Fokus

Zwei Fragen, die du dir jeden Morgen stellen kannst

Unsere Gedanken entscheiden über unsere Motivation und unser Wohlbefinden. Egal ob du morgens Zeit zum Meditieren, Spazieren oder Sportmachen hast oder direkt zur Arbeit gehst: Frage dich diese zwei Dinge, um positiv in den Tag zu starten.

Wachst du manchmal am Morgen auf und würdest am liebsten liegen bleiben, weil dir die Motivation fehlt?

Worauf will ich mich heute konzentrieren?

Egal ob es ein wichtiges E-Mail bei der Arbeit ist, du eine bestimmte Schublade aufräumen willst o der ein Kapitel l ernen musst: Überlege dir, welche Aufgabe du dir heute so richtig zu Herzen nehmen willst und wieso. Diese Denkweise ist effizienter, als ständig darüber nachzudenken, was wir nicht tun wollen (Ich will heute nicht z u lange trödeln , ich will mich nicht mit meinem Arbeitskollegen auseinandersetzen etc.).