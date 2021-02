In der Nacht auf Montag hat ein Haus an der Strählgasse in Wollerau SZ Feuer gefangen. Die Kantonspolizei Schwyz erhielt gegen 1 Uhr die Meldung, dass aus einem Wohnhaus Rauch dringe. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Haus bereits lichterloh. Eine Bewohnerin und deren Sohn waren bereits in Sicherheit, während die Feuerwehr eine weitere schlafende Frau rettete. Beide Frauen wurden beim Brand leicht verletzt, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit.