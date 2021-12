«Sex and the City»-Schauspieler : Zwei Frauen beschuldigen «Mr. Big» Chris Noth der Vergewaltigung

Die Frauen sagen aus, der 67-Jährige habe sich gegen ihren Willen an ihnen vergangen. Der Schauspieler weist die Vorwürfe zurück und sagt, der Kontakt sei einvernehmlich gewesen.

Musste genäht werden

Die Zeitschrift «Hollywood Reporter» hatte am Donnerstag über die anonymen Anschuldigungen gegen den Schauspieler berichtet. Demnach gab eine Frau an, dass Noth sie 2004 in seiner Wohnung in West Hollywood vergewaltigt haben soll. Die damals 22-Jährige hatte ihn eigenen Angaben zufolge zuvor am Pool getroffen und wollte ihm nur kurz ein Buch zurückbringen, das er ihr geliehen hatte. Sie sei so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus genäht werden musste. Die andere Frau gab an, dass Noth sie 2015 nach einem Date in seiner Wohnung in New York angegriffen habe.