Bellinzona: Zwei Frauen fast enthauptet – 29-Jährige steht vor Gericht

Laut Anklageschrift hat sie vor der Tat über Facebook rund 2500 Mitteilungen mit zumeist pro-islamischem Inhalt an einen anderen Nutzer in italienischer und arabischer Sprache versendet. Dabei sei es unter anderem um die Durchführung von Anschlägen in der Schweiz gegangen. Wie es in der Anklageschrift heisst, habe sie auch Nachrichten mit dem Inhalt «Ich will Gott dienen, bis ich sterbe» versendet.