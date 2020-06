Aktualisiert vor 53min

Zwei Frauen in Kärnten getötet

Im österreichischen Kärnten sind zwei Frauen getötet worden. Der Täter schoss auf die eine aus dem Auto heraus, die andere soll er mit der Axt in ihrer Wohnung umgebracht haben.

von Reto Heimann

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Frauen im österreichischen Kärnten läuft eine Grossfahndung nach dem Täter. Samstagfrüh wurde eine 56-Jährige von einem Fahrzeug aus auf einer Strasse erschossen, berichteten die Ermittler. Knapp davor wurde im nahe gelegenen Ort Wernberg eine 62-jährige Frau getötet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Er soll am Samstagmorgen eine 56-jährige Frau aus dem Auto heraus erschossen haben. Der Angriff ereignete sich am Faaker See im Bezirk Villach, 25 Kilometer östlich der Stadt Klagenfurt.

Zweites Opfer mit Axt umgebracht

Neben den Schüssen am Faaker See kam es auch in Wernberg (Bezirk Villach-Land) zu einer Bluttat. Dort gibt es ein zweites Todesopfer. In einer Wohnung wurde die Leiche einer 62-jährigen Frau gefunden. Sie soll mit einer Axt erschlagen worden und die Ehefrau des mutmaßlichen Täters gewesen sein. Dies wurde aber ebenfalls noch nicht von der Polizei bestätigt.

Ein Kind soll zudem Augenzeuge der Tat in Drobollach geworden sein. In welchem Verhältnis dieses zum 56-jährigen Opfer steht, ist aber noch nicht bekannt. Die Frau, die in dem Lokal als Putzkraft gearbeitet haben soll, hatte keine Chance. «Die Frau lag halb auf dem Gehsteig, halb auf der Straße. Für sie kam leider jede Hilfe zu spät», so ein Augenzeuge gegenüber der «Kleinen Zeitung».

Täter soll gefasst sein

Der Täter flüchtete mit dem Auto über die italienische Grenze. Bei einem Polizeieinsatz in Tarvisio beging der Mann, nachdem er von der Polizei eingekesselt wurde, Suizid. Das bestätigte die italienische Polizei gegenüber der Agentur APA. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz geplant.