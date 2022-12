La Neuveville: Zwei Frauen starben im See an Stromschlag

Der Unfall ereignete sich im See vor La Neuveville BE.

Vor über fünf Jahren ereignete sich im Hafen von La Neuveville BE am Bielersee (Deutscher Name: Neuenstadt) ein schwerer Unfall. Dabei starben zwei Frauen und ein Hund. Die Kantonspolizei Bern untersuchte die Ursache der Todesfälle und kam zum Ergebnis, dass sie auf ein Leck an der Stromversorgung zurückzuführen sind – durch ein beschädigtes Stromkabel an der Hafenabsperrung.