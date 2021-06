Zürich-Oerlikon - Zwei Frauen tätlich angegangen und sexuell belästigt

Zwei Frauen im Alter von 32 und 35 Jahren alarmierten am Wochenende die Stadtpolizei Zürich, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Beide meldeten zwei fast identische Vorfälle mit einem unbekannten Mann im Kreis 11. Sie seien in der Nacht auf Samstag zwischen 2.30 und 2.50 Uhr vom Unbekannten zuerst angesprochen, danach tätlich angegangen und sexuell belästigt worden.