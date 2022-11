Zürich: Zwei Frauen wegen Verdachts auf Menschenhandel verhaftet

Sie stehen im Verdacht, als Teil eines kriminellen Netzwerks in Ungarn gezielt junge Frauen angeworben und diese in der Prostitution auf dem illegalen Strassenstrich in Zürich ausgebeutet zu haben.

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung hat die Stadtpolizei Zürich am Dienstag im Kreis 4 eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei wurden zwei Frauen verhaftet. Die beiden Frauen, eine 29-jährige Ungarin und eine 30-jährige Ungarin, stehen im Verdacht, als Teil eines kriminellen Netzwerks in Ungarn gezielt junge Frauen angeworben und diese in der Prostitution auf dem illegalen Strassenstrich in Zürich ausgebeutet zu haben. Laut einer Mitteilung sollen die aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Opfer sich dabei unter ständiger Kontrolle durch die Beschuldigten befunden haben.