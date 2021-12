Mailand-Varese (I) – Zwei Frauen werden im selben Zug in derselben Nacht sexuell misshandelt

Wie die Zeitung «Corriere della Sera» berichtet, kommt es in der Region häufig zu Angriffen in leicht besetzten Zügen oder zu Randzeiten. (Symbolbild)

In der Nacht auf Freitag kam es auf der Zugstrecke Mailand-Varese – also nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt – zu zwei unabhängigen Angriffen auf zwei verschiedene Frauen. Eine von ihnen soll von den Tätern vergewaltigt worden sein, während die andere Verletzungen vom Angriff davontrug. Vom Vorfall berichtet hat die Zeitung «Corriere della Sera» . Bei den Opfern handelt es sich um zwei 20-Jährige. Sie bemerkten erst in der Notaufnahme eines Spitals, in die sie nach den Taten eingeliefert wurden, dass sie im selben Zug gesessen hatten und angegriffen worden waren.

Täter warteten ab, bis Zugkontrolleur den Waggon verlassen hatte

Der genaue Ort der Taten soll nahe des Bahnhofs Vedana Olono, südlich des Stadtzentrums von Varese, liegen. Dort sollen die mutmasslichen Täter ausgestiegen sein. Die Polizei hat die Fahndung nach ihnen aufgenommen und untersucht dahingehend auch die Mobiltelefonverbindungen mit nahegelegenen Telefonmasten. Gemäss der Zeitung besteht allerdings die Gefahr, dass die Männer sich ins Ausland abgesetzt haben. Gemäss Angaben des «Corriere della Sera» kommt es in der Region immer wieder zu Angriffen in Zügen, die wenig gefüllt sind und in denen die Überwachung per Videokamera nicht gewährleistet ist. Auch im vorliegenden Fall soll die Täterschaft abgewartet haben, bis der Zugkontrolleur in einen anderen Waggon gewechselt hatte, bevor sie ihre Opfer angriffen.