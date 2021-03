Bei einem Lawinenniedergang im Bereich Steintäler im Unteralptal im Kanton Uri sind am Dienstag zwei Personen gestorben.

Am Dienstag, 23. März 2021, kurz vor 12 Uhr ging bei der Kantonspolizei Uri die Meldung zu einem Lawinenniedergang im Bereich Steintäler im Unteralptal ein. Eine vierköpfige Gruppe Freerider aus Frankreich befand sich auf der Abfahrt vom Gemsstock, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Uri und der Kantonspolizei Uri. Plötzlich hat sich aus noch ungeklärten Gründen ein Schneebrett gelöst, welches drei Personen mitriss. Zwei Personen wurden komplett verschüttet und sind verstorben, heisst es in der Mitteilung. Eine Person wurde leicht verletzt und wurde durch die Rega ins Kantonsspital Uri geflogen.