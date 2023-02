Champions League: Die Szenen der Real-Gala in Liverpool

Champions League : Zwei Goalie-Patzer und ein Traumtor – die Szenen der Real-Gala in Liverpool

Ein Hacken-Tor, zwei Mal Goalie-Bock, zwei Mal Doppelpack: Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und den Liverpool hatte es in sich. Die wichtigsten Szenen des 5:2-Spektakels.

Es war ein völlig verrücktes Achtelfinal-Hinspiel, dass sich am Dienstagabend an der Anfield Road abspielte. Nach 15 Minuten führte Liverpool mit 2:0, bis zur Pause hatte Real Madrid die Partie wieder ausgeglichen. In der zweiten Hälfte setzten die Königlichen zur Gala an und deklassierten Liverpool am Ende gleich mit 5:2. Die wichtisgten Szenen eines verrückten Champions-League-Kicks in der Übersicht.