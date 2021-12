Basel – Zwei Grossräte positiv – gesamtes Parlament muss zum Test antraben

1 / 3 Nach der letzten Grossratssitzung in Basel-Stadt wurden zwei Mitglieder positiv auf Corona getestet. (Symbolbild) 20min/Celia Nogler Nun erhielten alle Grossräte und Grossrätinnen die Empfehlung, sich testen zu lassen. Dies, um sicherzugehen, dass im Grossratssaal und im Vorzimmer keine Ansteckungen stattgefunden haben. © 20 Min/Carole Alkabes

Darum gehts Nach der letzten Grossratssitzung in Basel-Stadt wurden zwei Mitglieder positiv auf Corona getestet.

Nun erhielten alle Basler Grossräte und Grossrätinnen die Empfehlung, sich testen zu lassen.

Das Gesundheitsdepartement (GD) wollte die Parlamentarier und Parlamentarierinnen darauf aufmerksam machen, dass für sie ein Expositionsrisiko bestand.

Dem GD sind bis jetzt keine weiteren Fälle bekannt.

An den vergangenen Grossrats-Sitzungen vom 15. und 16. Dezember in Basel-Stadt haben laut Contact Tracing zwei Mitglieder teilgenommen, die danach positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Alle Politiker und Politikerinnen, die an besagten Tagen «eine längere Zeit im Grossratssaal, Vorzimmer oder im Käffeli» verbracht haben, wurden aufgefordert, sich testen zu lassen, wie einem Mail des Ratsdienstes zu entnehmen ist. Die Test-Empfehlung wurde am Montag, 20. Dezember, an alle Grossräte und Grossrätinnen versendet.

Ob es sich bei der Ratssitzung um einen Superspreader-Event gehandelt hat, bleibt offen. Für die Sitzungen gelten die 3G-Regelungen, alle Politiker und Politikerinnen tragen Maske. «Kaffee trinken ist nur im Sitzen gestattet», so Sabine Canton, Leiterin Ratsdienste. «Dennoch ist es möglich, sich anzustecken und keine Symptome zu haben», so der Ratsdienst in der Mitteilung.

Auf Twitter teilen Grossrats-Mitglieder ihre Test-Ergebnisse

Bei der Testempfehlung der Grossrats-Mitglieder handle es sich um eine «Vorsichtsmassnahme», so Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt (GD). «Durch die Befragung der infizierten Personen ist unserem Contact Tracing Team aufgefallen, dass es einen Bezug zur Grossratssitzung gibt», führt Tschudin aus. Das GD wollte die Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die an den besagten Tagen anwesend waren, darauf aufmerksam machen, dass für sie ein Expositionsrisiko bestand. «Bisher sind uns keine weiteren positive Fälle bekannt», so Tschudin weiter.

Grossräte teilen indes auf Twitter munter ihre Testergebnisse. Laut Parlaments-Insider handelte es sich bei der Dezember-Sitzung nicht um einen Superspreader-Event: Bis jetzt waren alle Getesteten negativ.