Überraschende Erkenntnisse : Zwei Gründe, wieso immer weniger Menschen an Verschwörungstheorien glauben

Hängen seit der Corona-Pandemie immer mehr Menschen Verschwörungstheorien an? Die Antwort mehrerer Studien lautet: Nein, im Gegenteil.

Studien zeigen nun: Die Anhängerschaft von Verschwörungstheorien hat in der Pandemie markant abgenommen.

Hat die Corona-Pandemie zur Verbreitung von Verschwörungstheorien beigetragen? Gefühlt eher ja, würde man meinen. Immerhin schienen sich – nachweislich falsche – Behauptungen, wonach etwa mächtige Menschen wie Bill Gates die gesamte Menschheit zwangsimpfen wollten, in den letzten zwei Jahren in immer mehr Köpfen festgesetzt zu haben.

Forschende der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) warten nun mit einem überraschenden Ergebnis auf: Die Corona-Krise war kein Treiber für Verschwörungstheorien – im Gegenteil: Wo 2018 noch 36 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer an Verschwörungstheorien glaubten, waren es mitten in der Pandemie 2021 noch 28 Prozent.

Der Rückgang erkläre sich einerseits dadurch, dass Verschwörungstheoretiker während der Pandemie auf die Strasse gingen und somit sichtbar wurden, so Dirk Baier vom ZHAW-Institut für Delinquenz und Kriminalprävention. Andererseits hätten die teils aggressiven Proteste auf viele Menschen eine eher abschreckende Wirkung gehabt.

Abkehr hier, Radikalisierung dort

Der Anteil jener, die hierzulande an Verschwörungstheorien glauben, werde in Zukunft eher noch weiter abnehmen. Gleichzeitig dürfte sich die restliche Anhängerschaft weiter radikalisieren, schätzt Institutionsleiter Baier gegenüber Srf.ch .

Dass der Glaube an Verschwörungstheorien in den letzten Jahren nicht zugenommen hat, belegen auch Studien aus Deutschland und den USA – wobei auch hier nicht unbedingt mit diesem Befund gerechnet worden war, wie es in einer kürzlich im Fachjournal «Plos One» erschienenen Studie heisst.