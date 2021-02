Kirchlindach BE : Zwei Hanf-Indooranlagen ausgehoben, vier Männer festgenommen

In Kirchlindach hat die Polizei am Freitag zwei Indooranlagen mit insgesamt 145 Hanfpflanzen ausgehoben. Weiter wurden über 20 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Vier Männer wurden angehalten.

Zivilpolizisten hatten am Badweg in Kirchlindach Beobachtungen gemacht, die auf mögliche Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz hindeuteten. In diesem Zusammenhang wurde am vergangenen Freitagnachmittag in Kirchlindach ein Fahrzeug angehalten und die beide Insassen für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht. Noch am selben Abend fand am Badweg eine Hausdurchsuchung statt. «Dabei konnten in der einen Gebäudehälfte eine Indooranlage mit 145 Hanfpflanzen sowie technische Gerätschaften festgestellt werden», teilt die Kantonspolizei mit.