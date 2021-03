Dieses Chihuahua-Männchen wurde Opfer des Hundehassers. In der präparierten Wurst waren Metallstücke vorhanden, die den Darm des Hundes aufgespiesst haben.

Der andere Hund starb an seinen inneren Verletzungen.

Wie an jedem Samstag drehte der Surseer seine tägliche Gassirunde in dem Park. Am nächsten Tag bemerkte er, dass sich der Zustand seines Hundes zusehend verschlechterte. Nach einem Besuch beim Tierarzt wurde bestätigt, dass der Chihuahua einen Wurstköder gefressen hat, der mit Metallstücken versehen war. Wie die Surseer Woche schreibt, führte dies dazu, dass der Darm des Hundes aufgespiesst wurde.