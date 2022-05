Wegen giftigen Blaualgen: Zwei Hunde sterben nach Spaziergang am Greifensee 

In der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Vorfällen. In Schmerikon SG starben letzten Sommer sechs Hunde wegen Blaualgen im Zürichsee.

Im Tierspital Zürich sind zwei Hunde nach einem Spaziergang am Greifensee verstorben.

Die Saison der Blaualgen hat wieder begonnen. Im Tierspital Zürich sind zwei Hunde nach einem Spaziergang am Greifensee verstorben. Das bestätigt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. «Beide Hunde waren zuvor im Wasser», erklärt Sprecher Florian Frei.

Die Polizei warnt nun auf Social Media. In einem Facebook-Post heisst es: «Ist das Wasser trüb, weist es Öl ähnliche Schlieren auf oder ist es flockig, sollten Mensch und Hund nicht baden. Auch sollten Hunde nur sauberes und klares Wasser trinken. Blaualgen können in erhöhter Konzentration giftig sein und gesundheitliche Probleme verursachen.»

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit

In der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Vorfällen. In Schmerikon SG starben letzten Sommer sechs Hunde wegen Blaualgen im Zürichsee. Daraufhin montierte die Gemeinde vorübergehend Warnschilder. Ein Jahr zuvor kamen sechs Hunde wegen Blaualgen im Neuenburgersee ums Leben. In der Folge rieten die Behörden davon ab, im Neuenburgersee zu baden und verhängten für den Strandabschnitt zwischen der Areuse-Mündung und Colombier ein Badeverbot.