US-Ostküste : Zwei Hunde und ihre Besitzer retten sich von brennender Jacht

Ein Bootsausflug auf einem Fluss zwischen den US-Bundesstaaten New Hampshire und Maine endete beinahe in einer Tragödie.

Mit einem beherzten Sprung über Bord haben sich an der US-Ostküste drei Menschen – und ihre beiden Hunde – von ihrer lichterloh brennenden Jacht gerettet. Die Elusive war auf dem Fluss Piscataqua Richtung New Castle unterwegs, als am Sonntagnachmittag einer der Passagiere schwarzen Rauch unter Deck bemerkte, berichtete die Sicherheitsbehörde von New Hampshire.