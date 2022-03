Erdogan indirekt beleidigt : Zwei Jahre Haft für «wenn ein Ochse in einen Palast geht, wird er kein König»

Eine türkische Journalistin hat ein Sprichwort zitiert. Das ist als Präsidentenbeleidigung aufgefasst worden. Die Frau ist nun zu mehr als zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden.

«Wenn ein Ochse in einen Palast geht, wird er kein König, sondern der Palast wird zum Stall», sagte die Journalistin. Den türkischen Präsidenten oder seinen Präsidialpalast in Ankara erwähnte sie nicht explizit.

Eine bekannte türkische Journalistin ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil sie öffentlich ein Sprichwort über einen Ochsen in einem Palast zitiert hat. Ein Istanbuler Gericht sprach Sedef Kabas wegen Präsidentenbeleidigung schuldig und erteilte eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten, wie die Anwaltsvereinigung MLSA am Freitag mitteilte. Im Anschluss an die Entscheidung sei Kabas aber aus der Untersuchungshaft freigelassen worden.