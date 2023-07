Davos: Mann klaut Wertsachen aus Hotelzimmern und wird ausgewiesen

Vom Januar 2021 bis Februar 2023 schlich sich ein 52-jähriger Mann aus Polen in Davos GR in Hotelzimmer ein und stahl Wertsachen. Insgesamt wurden mehrere Hunderttausend Franken erbeutet.

Ein mit einem Zahlenschloss gesicherter Tresor wurde mit einem Notschlüssel geöffnet.

Während gut zwei Jahren vom Januar 2021 bis Februar 2023 schlich sich in Davos GR immer wieder ein unbekannter Täter in Hotelzimmer ein und stahl Wertsachen aus den Zimmern. Die Deliktssumme beträgt über hunderttausend Schweizer Franken, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden zusammen mit der Staatsanwaltschaft führten Anfang März zu einem 52-jährigen Polen, welcher für drei Monate in Untersuchungshaft genommen wurde. Dem geständigen Mann können sieben Einschleichdiebstähle in Hotels in Davos sowie ein Einschleichdiebstahl im Oberengadin nachgewiesen werden. Unmittelbar nach Ablauf der Untersuchungshaft sorgte die Fremdenpolizei dafür, dass er die Schweiz sofort verliess.

Zimmersafes in jedem Hotelzimmer

Die Hotels in Davos GR sind bei Sicherheitsfragen sehr zurückhaltend. Trotz Dutzenden Anfragen von 20 Minuten wird oft auf eine Stellungnahme verzichtet. «Die Benutzung der eigenen Zimmersafes in jedem Zimmer ist kostenlos», sagt Marietta Zürcher, Hoteldirektorin im Waldhotel Davos. Ausserdem sei es möglich, besonders wertvolle Gegenstände an der Rezeption abzugeben. «Das kommt jedoch praktisch nie vor», so Zürcher.

Den 52-jährigen Mann musste bei seinem Vorgehen niemand entdeckt haben, denn laut Polizei wurden die Diebstähle erst bemerkt, als die Ware fehlte. «Wir haben nur 46 Zimmer und ein kleines, kompaktes Team. Wir kennen unsere Gäste», sagt Zürcher. Zudem sei der Zugang ohne programmierte Keykarte zu den meisten Bereichen praktisch unmöglich. Wie und in welche Hotelzimmer der Pole sich Zugang verschafft hat, bleibt ein Rätsel.