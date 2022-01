Port-au-Prince : Zwei Journalisten in Haiti von Gang erschossen und verbrannt

In Haiti sind zwei Journalisten von einer kriminellen Bande getötet worden. Das Land befindet sich seit der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse vor sechs Monaten in der Krise.

In einem Aussenbezirk von Port-au-Prince sind zwei Journalisten von einer kriminellen Bande getötet worden. Wilguens Louissaint und Amady John Wesley wurden bei einer Schiesserei getötet, wie der Arbeitgeber Wesleys, Radio Ecoute FM, am Donnerstag mitteilte. Ein dritter Reporter konnte entkommen. Die Journalisten waren demnach für eine Reportage in einem Gebiet am Rand der Hauptstadt Port-au-Prince unterwegs, in dem mehrere Banden um die Kontrolle kämpfen.