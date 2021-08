Winterthur - Zwei Jugendliche bei Schlägerei verletzt – drei Verdächtige festgenommen

Nach einer Schlägerei am Winterthurer Hauptbahnhof wurden drei junge Erwachsene festgenommen. (Symbolbild)

Die Stadtpolizei Winterthur hat drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren verhaftet. Grund dafür war eine Schlägerei in der Nacht auf Sonntag beim Hauptbahnhof in Winterthur, wie es in einer Mitteilung heisst. Kurz vor 2 Uhr war bei der Polizei eine Meldung eingegangen, dass sich beim Bahnhof eine grössere Auseinandersetzung ereigne.