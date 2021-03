In Sargans kam es am Sonntagabend zu einem Unfall.

Mit einem zuvor entwendeten Auto waren am Sonntagabend zwei Jugendliche vom Pfadiheim St. Oswald in Richtung Sargans SG unterwegs. Bei der Verzweigung Aeuli kam der 17-jährige Fahrer mit dem Auto geradeaus von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun und das Fahrzeug fiel in den Bach. Der Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer konnten das Auto unverletzt verlassen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verliessen sie zu Fuss die Örtlichkeit, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.