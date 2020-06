Aktualisiert vor 51min

Brennendes Bauernhaus

Zwei Jugendliche fackeln Berner Bauernhaus ab

Zwei Jugendliche haben gestanden, für den Brand eines Bauernhauses in Urtenen-Schönbühl BE verantwortlich zu sein. Die Polizei konnte sie noch in der selben Nacht ausfindig machen.

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Mittwoch die Meldung, dass ein Bauernhaus in Urtenen-Schönbühl in Flammen stehe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus schon in Vollbrand. Rund 80 Feuerwehrleute konnten das Feuer schliesslich löschen – doch der Brand hatte das Gebäude bereits vollständig zerstört.

Die Polizei begann umgehend mit den Ermittlungen zur Brandursache. Dabei kam der Verdacht auf Brandstiftung auf. Nach Meldungen aus der Bevölkerung konnten noch in der Nacht zwei Jugendliche anhalten werden. Diese zeigten sich geständig, den Brand verursacht zu haben. Sie werden sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.

Laut der Kantonspolizei Bern sei das Haus unbewohnt gewesen, so wurden auch keine Personen verletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohnhäuser verhindern. Das Bauernhaus ist nicht mehr bewohnbar.