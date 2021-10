Australien : Zwei Jugendliche fahren absichtlich 15 Kängurus tot

Ein Akt von Tierquälerei erschüttert Australien. Zwei 17-Jährige stehen vor Gericht, weil sie für den Tod von 15 Kängurus verantwortlich sein sollen.

Zwei Jugendliche in Australien müssen sich wegen einer tödlichen Attacke auf 15 Kängurus vor Gericht verantworten. Die beiden 17-Jährigen wurden angeklagt und müssen sich Ende November einem Prozess vor einem Jugendgericht stellen, teilte die Polizei mit.



Die toten Riesenkängurus, unter ihnen zwei Jungtiere, waren am Wochenende an zwei verschiedenen Orten nahe der Küstenstadt Batemans Bay im Südosten des Landes entdeckt worden.



Die Polizei von New South Wales teilte der «BBC» mit, dass die Kängurus von einem Auto angefahren worden waren. Das Motiv der Jugendlichen ist nicht bekannt. Den beiden mutmasslichen Tätern drohen eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren und eine Geldstrafe von 22’000 Australischen Dollar (15’000 Franken).